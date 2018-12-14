В большинстве случаев, Мы не можем посмотреть автомобиль до его покупки, поэтому при выборе автомобиля Мы ориентируемся на аукционный лист.

Аукционный лист введен для облегчения передачи информации для покупателей автомобилей с аукционов Японии. Эксперт на аукционе осматривает выставляемый на торги автомобиль и дает оценку, ставит стандартные знаки в определенных графах аукционного листа.

Аукционный лист - представляет собой документ, в котором отражены основные параметры автомобиля:

марка и модель кузова,

пробег,

год выпуска,

вид трансмиссии,

вид топлива,

комплектация автомобиля,

оборудование установленное помимо стандартной комплектации,

перечислены все дефекты автотранспортного средства.

На основании всех вышеперечисленных факторов эксперты выставляют аукционную оценку и заносят ее в аукционный лист, поэтому цена на одну и ту же марку автомобиля, одного года,- может сильно различаться.

Баллы оценки:

S,6 Новый автомобиль. 5 Почти новый автомобиль, с пробегом до 25 000 км. 4.5 Отличное состояние, с минимальным количеством царапин и вмятин. 4 Небольшие царапины, вмятины, сколы. Возможно, потребуется чистка салона, возможны замены деталей. 3.5 Хорошее состояние, царапины, вмятины, ремонтированные места, возможны замены деталей. 3 Автомобиль имеет очевидные вмятины и царапины, нуждается в кузовном ремонте. Имеет грязь и пятна в салоне, прожоги от сигарет. При отсутствии этих дефектов, но пробеге больше 110 тыс.км выставляется такая же оценка. 2 Заметные вмятины и царапины. Возможен кузовной ремонт. Возможен неухоженный салон, включая прожоги сидений. Либо нет очевидных дефектов, но заявлен большой пробег. 1 Плохое техническое состояние.

Как варианты: машина была затоплена, попала под град, плохо восстановлена после аварии. 0,А Аварийный автомобиль, качественно восстановленный. При ремонте не затрагивались силовые элементы. R Автомобиль, восстановленный после аварии.