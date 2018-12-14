Аукционы Японии - JapanTrek Co. Ltd
Аукционы Японии - JapanTrek Co. Ltd
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Аукционный лист

В большинстве случаев, Мы не можем посмотреть автомобиль до его покупки, поэтому при выборе автомобиля Мы ориентируемся на аукционный лист.

Аукционный лист введен для облегчения передачи информации для покупателей автомобилей с аукционов Японии. Эксперт на аукционе осматривает выставляемый на торги автомобиль и дает оценку, ставит стандартные знаки в определенных графах аукционного листа.

Аукционный лист - представляет собой документ, в котором отражены основные параметры автомобиля:

  • марка и модель кузова,
  • пробег,
  • год выпуска,
  • вид трансмиссии,
  • вид топлива,
  • комплектация автомобиля,
  • оборудование установленное помимо стандартной комплектации,
  • перечислены все дефекты автотранспортного средства.

На основании всех вышеперечисленных факторов эксперты выставляют аукционную оценку и заносят ее в аукционный лист, поэтому цена на одну и ту же марку автомобиля, одного года,- может сильно различаться.

Баллы оценки:

S,6
Новый автомобиль.
5
Почти новый автомобиль, с пробегом до 25 000 км.
4.5
Отличное состояние, с минимальным количеством царапин и вмятин.
4
Небольшие царапины, вмятины, сколы. Возможно, потребуется чистка салона, возможны замены деталей.
3.5
Хорошее состояние, царапины, вмятины, ремонтированные места, возможны замены деталей.
3
Автомобиль имеет очевидные вмятины и царапины, нуждается в кузовном ремонте. Имеет грязь и пятна в салоне, прожоги от сигарет. При отсутствии этих дефектов, но пробеге больше 110 тыс.км выставляется такая же оценка.
2
Заметные вмятины и царапины. Возможен кузовной ремонт. Возможен неухоженный салон, включая прожоги сидений. Либо нет очевидных дефектов, но заявлен большой пробег.
1
Плохое техническое состояние.
Как варианты: машина была затоплена, попала под град, плохо восстановлена после аварии.
0,А
Аварийный автомобиль, качественно восстановленный. При ремонте не затрагивались силовые элементы.
R
Автомобиль, восстановленный после аварии.

Царапины:

A1
Царапина по лаку.
A2
Царапина по краске.
A3
Царапина по металлу.
A4
Заметная царапина, больше 20 см.
A5
Покрывает всю панель или больше.

Вмятины:

U1
Вмятина меньше 5 см.
U2
Вмятина около 10 см.
U3
Вмятина больше 12 см.
E
Маленькая вмятина от камешка.
P
Окрашенное место, возможно, отличающееся по цвету.
G
Царапина на лобововом стекле.

Оценка салона:

A
Чистый салон.
B
Чуть загрязненный салон, возможны подпалинки.
C
Салон, требующий чистки, возможны прожженные места.
D
Загрязненный салон, имеются царапины, возможно порванные места обшивки.

Обозначения:

A
Царапина.
B
Вмятина.
S
Окисление.
C
Ржавчина.
X
Деталь, требующая замены.
W
Волна (волнообразная неровность) вследствие ремонта (восстановления).
W1
Когда участок был восстановлен нормально, волну вследствие ремонта можно заметить только внимательно присмотревшись.
W2
Когда участок был восстановлен, волна вследствие ремонта видна больше чем в случае W1.
W3
Плохо отремонтировано. Восстановленый участок виден хорошо.
XX
Замененена деталь.
BP
Побит и покрашен.
M
Модификация - тюнинг.

Дополнительные опции автомобиля:

SR
Люк.
AW
Литые колесные диски.
PS
Гидроусилитель руля.
PW
Электростеклоподъемники.
TV
Телевизор.
NAVI, GPS
Навигационная система.
ABS
Антиблокировочная система тормозов.
LD
Самоблокирующийся дифференциал.
AFC
Озонатор воздуха.
EVC
Машинный регулятор клапана.
TRC, TCS
Система контроля покрытия дороги.
4WD
Полноприводный автомобиль.
AC
Кондиционер.
AAC
Климат-контроль.
AB, SRS
Подушка безопасности.
AT, FA, FAT, CA, CAT
Различные типы автоматических трансмиссий.
MT, F5, 5C, 5spd
Различные типы механических трансмиссий.
RS
Задний спойлер.
ST
Стерео.
CD
Проигрыватель компакт-дисков.
MD
Проигрыватель мини-дисков.
CS
Стерео магнитофон.
Aero
Полный аэро-обвес автомобиля.
3D/5D
Три, пять дверей соответственно.
HR
Высокая крыша.
14 декабря 2018