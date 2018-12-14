В большинстве случаев, Мы не можем посмотреть автомобиль до его покупки, поэтому при выборе автомобиля Мы ориентируемся на аукционный лист.
Аукционный лист введен для облегчения передачи информации для покупателей автомобилей с аукционов Японии. Эксперт на аукционе осматривает выставляемый на торги автомобиль и дает оценку, ставит стандартные знаки в определенных графах аукционного листа.
Аукционный лист - представляет собой документ, в котором отражены основные параметры автомобиля:
- марка и модель кузова,
- пробег,
- год выпуска,
- вид трансмиссии,
- вид топлива,
- комплектация автомобиля,
- оборудование установленное помимо стандартной комплектации,
- перечислены все дефекты автотранспортного средства.
На основании всех вышеперечисленных факторов эксперты выставляют аукционную оценку и заносят ее в аукционный лист, поэтому цена на одну и ту же марку автомобиля, одного года,- может сильно различаться.
Баллы оценки:
- S,6
- Новый автомобиль.
- 5
- Почти новый автомобиль, с пробегом до 25 000 км.
- 4.5
- Отличное состояние, с минимальным количеством царапин и вмятин.
- 4
- Небольшие царапины, вмятины, сколы. Возможно, потребуется чистка салона, возможны замены деталей.
- 3.5
- Хорошее состояние, царапины, вмятины, ремонтированные места, возможны замены деталей.
- 3
- Автомобиль имеет очевидные вмятины и царапины, нуждается в кузовном ремонте. Имеет грязь и пятна в салоне, прожоги от сигарет. При отсутствии этих дефектов, но пробеге больше 110 тыс.км выставляется такая же оценка.
- 2
- Заметные вмятины и царапины. Возможен кузовной ремонт. Возможен неухоженный салон, включая прожоги сидений. Либо нет очевидных дефектов, но заявлен большой пробег.
- 1
- Плохое техническое состояние.
Как варианты: машина была затоплена, попала под град, плохо восстановлена после аварии.
- 0,А
- Аварийный автомобиль, качественно восстановленный. При ремонте не затрагивались силовые элементы.
- R
- Автомобиль, восстановленный после аварии.
Царапины:
- A1
- Царапина по лаку.
- A2
- Царапина по краске.
- A3
- Царапина по металлу.
- A4
- Заметная царапина, больше 20 см.
- A5
- Покрывает всю панель или больше.
Вмятины:
- U1
- Вмятина меньше 5 см.
- U2
- Вмятина около 10 см.
- U3
- Вмятина больше 12 см.
- E
- Маленькая вмятина от камешка.
- P
- Окрашенное место, возможно, отличающееся по цвету.
- G
- Царапина на лобововом стекле.
Оценка салона:
- A
- Чистый салон.
- B
- Чуть загрязненный салон, возможны подпалинки.
- C
- Салон, требующий чистки, возможны прожженные места.
- D
- Загрязненный салон, имеются царапины, возможно порванные места обшивки.
Обозначения:
- A
- Царапина.
- B
- Вмятина.
- S
- Окисление.
- C
- Ржавчина.
- X
- Деталь, требующая замены.
- W
- Волна (волнообразная неровность) вследствие ремонта (восстановления).
- W1
- Когда участок был восстановлен нормально, волну вследствие ремонта можно заметить только внимательно присмотревшись.
- W2
- Когда участок был восстановлен, волна вследствие ремонта видна больше чем в случае W1.
- W3
- Плохо отремонтировано. Восстановленый участок виден хорошо.
- XX
- Замененена деталь.
- BP
- Побит и покрашен.
- M
- Модификация - тюнинг.
Дополнительные опции автомобиля:
- SR
- Люк.
- AW
- Литые колесные диски.
- PS
- Гидроусилитель руля.
- PW
- Электростеклоподъемники.
- TV
- Телевизор.
- NAVI, GPS
- Навигационная система.
- ABS
- Антиблокировочная система тормозов.
- LD
- Самоблокирующийся дифференциал.
- AFC
- Озонатор воздуха.
- EVC
- Машинный регулятор клапана.
- TRC, TCS
- Система контроля покрытия дороги.
- 4WD
- Полноприводный автомобиль.
- AC
- Кондиционер.
- AAC
- Климат-контроль.
- AB, SRS
- Подушка безопасности.
- AT, FA, FAT, CA, CAT
- Различные типы автоматических трансмиссий.
- MT, F5, 5C, 5spd
- Различные типы механических трансмиссий.
- RS
- Задний спойлер.
- ST
- Стерео.
- CD
- Проигрыватель компакт-дисков.
- MD
- Проигрыватель мини-дисков.
- CS
- Стерео магнитофон.
- Aero
- Полный аэро-обвес автомобиля.
- 3D/5D
- Три, пять дверей соответственно.
- HR
- Высокая крыша.